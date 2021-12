Devisen: Euro legt im US-Handel weiter zu - Zum Franken bei 1,036

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Freitag im Handel in den USA weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notiert zuletzt bei 1,1374 US-Dollar. Im europäischen Morgenhandel hatte sie nur knapp über 1,13 Dollar notiert.

Auch zum Franken hat der Euro im Vergleich zum Morgen unter dem Strich etwas zugelegt. Am frühen Nachmittag fiel der Euro allerdings zunächst auf ein neues Mehrjahrestief bei 1,0325 Franken, den niedrigsten Stand seit 2015. Damals gab die SNB die Untergrenze zum Euro auf. Der Franken wird derzeit wegen steigender Inflationsraten als sicherer Hafen gesucht.

Bis zum späten Nachmittag stieg der Euro allerdings wieder bis auf 1,0374 Franken an und notiert aktuell bei 1,0358 Franken. Der Dollar kostet 0,9110 Franken und damit etwas weniger als am Morgen.

Dem Euro fehlt es kurz vor Jahresende an Impulsen. Es wurden in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher bereits geschlossen.

Voraussichtlich wird er das Jahr zum Dollar mit deutlichen Kursabschlägen beenden. So hatte er Anfang Januar noch über 1,22 Dollar notiert. Verantwortlich für die Abschwächung ist vor allem die unterschiedliche geldpolitische Ausrichtung in den USA und der Eurozone.

So geht die US-Notenbank Fed entschlossener beim Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik vor. Eine erste Leitzinsanhebung wird zur Jahresmitte 2022 erwartet. Die EZB hat für das kommende Jahr noch keine Zinserhöhung signalisiert.

