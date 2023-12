Devisen: Euro legt im US-Handel leicht zu

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat am Montag im US-Handelsverlauf wieder etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem US-Aktienmarktschluss 1,0762 US-Dollar. Zum Franken rückte der Euro auf 0,9454 vor nach Kursen von unter 0,9450 zu Europaschluss. Der Dollar kostet derweil mit 0,8783 Franken etwas weniger.

Insgesamt verlief der Handel zum Dollar in ruhigen Bahnen. In der Eurozone wurden am Vormittag keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht und in den USA standen ebenfalls keine wesentlichen Daten an. Zudem halten sich Notenbank-Vertreter vor den anstehenden Zinsentscheidungen mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Im Wochenverlauf entscheiden unter anderem die Notenbanken in den USA, im Euroraum und in Grossbritannien über ihren geldpolitischen Kurs. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wann sich eine geldpolitische Wende mit sinkenden Zinsen abzeichnet. Denn die einst sehr hohe Inflation ist rückläufig, was perspektivisch Spielraum für eine lockerere Geldpolitik eröffnet. Zinsveränderungen werden von den drei Notenbanken in dieser Woche nicht erwartet.

ck/men/mk