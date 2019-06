Devisen: Euro kurzzeitig über 1,14 US-Dollar - Sichere Währungen gefragt

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1412 US-Dollar und damit so viel wie seit drei Monaten nicht mehr. Im Verlauf rutschte der Euro aber wieder unter die Marke von 1,14 und steht zuletzt bei 1,1398.

Derweil hält auch die Frankenstärke unvermindert an. Ein Euro kostet am Morgen 1,1075 Franken. Auch der US-Dollar notiert weiterhin schwach zum Franken und wird aktuell zu 0,9717 Franken gehandelt.

Der amerikanische Dollar wurde in den vergangenen Tagen vor allem wegen erwarteter Zinssenkungen durch die amerikanische Notenbank Fed unter Druck gesetzt. Am Dienstag kamen die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran hinzu. Nach neuen Sanktionen der USA gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm sprach der Iran davon, dass damit der Weg zu diplomatischen Lösungen verschlossen worden sei.

Als besonders sicher empfundene Währungen legten zu. Neben dem Franken stieg auch der japanische Yen zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Januar.

