Devisen: Euro knapp über 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch knapp über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1102 Dollar. Sie liegt damit leicht kurz zuvor markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von knapp 1,1090 Dollar.

Der Euro notiert mit 1,0210 Franken nur wenig über der 1,02er-Marke. Am Dienstagabend war die Gemeinschaftswährung kurzzeitig gar unter 1,02 Franken abgerutscht. Der Dollar zeigt sich dagegen zum Franken wenig verändert mit 0,9196 Franken.

Der im Sommer abtretende SNB-Vize Fritz Zurbrügg sagte in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "L'Agefi", die SNB wolle nicht auf die Möglichkeit zu Interventionen am Devisenmarkt verzichten. "Wir haben dieses Instrument genutzt, wenn es nötig war, aber wir waren 2021 viel weniger aktiv als im ersten Jahr der Pandemie", sagte Zurbrügg. Dies könnte sich nun angesichts des russisch-ukrainischen Konflikts ändern. "Der Franken gilt als sicherer Hafen und ist in Krisen besonders gefragt. Und er hat seit Mitte Februar an Wert gewonnen", stellte der SNB-Vizepräsident fest.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bleibt auch an den Finanzmärkten das bestimmende Thema. Der russische Rubel steht seit der Invasion unter Druck, erst recht seit den scharfen Sanktionen vieler Länder als Reaktion auf den Einmarsch. Im Offshore-Handel ausserhalb Russlands mussten am Morgen für einen US-Dollar etwa 110 Rubel gezahlt werden. Das ist wesentlich mehr als vor Beginn des Krieges.

An Konjunkturdaten dürften Anleger am Mittwoch Inflationsdaten aus dem Euro-Währungsgebiet beachten. Die ohnehin hohe Inflation dürfte weiter steigen, auch als Folge des Ukraine-Krieges und weiter steigender Energiepreise. In den USA blicken die Marktteilnehmer auf Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auftritt.

