Devisen: Euro klettert wieder über 0,94 Franken

Zürich (awp) - Der Euro hat am Montagvormittag weiter zugelegt und seine kurze Schwächephase vom vergangenen Freitag im Anschluss an den Streit im Weissen Haus mehr als ausgeglichen. Gegen Mittag kostet der Euro 0,9407 Franken und hat damit die Marke bei 0,94 wieder zurückerobert. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9396 Franken gehandelt und am Freitagabend zu 0,9367.

Auch zum Dollar geht der Aufwärtstrend im Vorfeld der Zinssitzung der EZB vom kommenden Donnerstag weiter. Derzeit wird der Euro zu 1,0439 USD gehandelt, am Morgen waren es noch 1,0416 und am Freitagabend 1,0367, also markant weniger.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Vormittag in einer engen Spanne um die Marke von 0,9010.

Nach dem Eklat mit dem Abbruch des Treffens zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine rückt in der neuen Woche die Geldpolitik der Notenbanken wieder stärker in den Fokus. "Während die US-Notenbank die Geldpolitik vorerst nicht verändern will, scheint der Zinssenkungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) noch intakt zu sein", schreiben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar.

awp-robot/cf