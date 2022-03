Devisen: Euro klettert im New Yorker Handel zeitweise auf Hoch seit Monatsbeginn

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Donnerstag im New Yorker Handel bis auf 1,1137 US-Dollar geklettert - das war der höchste Stand seit dem 2. März. Zuletzt wurden für die Gemeinschaftswährung allerdings nur noch 1,1095 Dollar bezahlt.

Auch zum Franken legte der Euro zu. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde im Tageshoch bei 1,0404 gehandelt, zuletzt waren es noch 1,0392. Das sind noch etwa 20 Stellen mehr als am frühen Morgen. Das USD/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,9366 um, am frühen Morgen waren es noch knapp über 0,94 gewesen.

Die jüngsten Aussagen führender EZB-Vertreter wurden am Markt als Hinweis auf eine erste Zinserhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie noch im laufenden Jahr gewertet. So hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Fachtagung in Frankfurt deutlich gemacht, dass die Inflation mittelfristig nicht unter das Niveau fallen dürfte, das vor der Corona-Krise herrschte. Das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot schloss in einer Rede in Amsterdam sogar zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr wegen der hohen Inflation nicht aus.

/gl/stw/uh