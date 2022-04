Devisen: Euro kaum bewegt vor US-Inflationsdaten - Franken weiter fest

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Dienstag vor neuen Inflationsdaten aus den USA nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0862 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen.

Der Franken bleibt weiterhin stark. Bei einem Kurs von zuletzt 1,0130 beweg sich das Euro/Franken-Paar aktuell in etwa in der Mitte zwischen seinem bisherigen Tageshoch- und -tief. Wie der Anlagestratege Richard Benson von Millennium Global erklärt, habe sich der Schweizer Franken in den letzten Wochen stabil innerhalb einer recht klaren Bandbreite bewegt. "Der anhaltende Konflikt in der Ukraine hat zu einer Safe-Haven-Nachfrage nach Franken geführt, die durch einen moderaten Anstieg der SNB-Sichteinlagen kompensiert wurde."

Sollten die Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt jedoch abnehmen, sehe er Spielraum für eine Unterperformance des Franken gegenüber anderen Währungen, einschliesslich des Euro, da die Schweizer Zinsen im Vergleich zu den meisten Ländern weiterhin sehr niedrig sind. Ein potenzieller Katalysator für eine Franken-Abwertung wäre seiner Meinung nach eine Verschärfung der restriktiven Rhetorik der EZB auf ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung am kommenden Donnerstag. Unterdessen zeigt sich der US-Dollar mit 0,9326 Franken kaum verändert.

Als Belastungsfaktor für den Euro machen Händler zudem die trübe Wirtschaftsstimmung aus. Die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts gaben im April erneut nach, nachdem sie im März in Rekordtempo eingebrochen waren. Auslöser der Entwicklung ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. "Die Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage schlecht ist und sich noch weiter verschlechtern wird", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach.

Am Nachmittag blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. Es wird mit einer Inflationsrate von mehr als acht Prozent gerechnet. Im Februar hatte die Teuerung knapp acht Prozent betragen. Das war der höchste Wert seit etwa 40 Jahren gewesen.

Die US-Notenbank Fed hat bereits durchblicken lassen, dass sie in diesem Jahr auf die geldpolitische Bremse treten will. An den Märkten werden bis Jahresende Zinsanhebungen im insgesamt mehr als zwei Prozentpunkte erwartet. Auch die billionenschwere Bilanz des Fed soll bald zügig verringert werden.

