Devisen: Euro kann jüngste Gewinne halten

Zürich (awp) - Der Euro kann seine jüngsten Gewinne am Freitagmorgen verteidigen. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung insbesondere gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt und zuletzt verlorenes Terrain ein Stück weit zurückgewonnen. Aktuell geht der Euro zu 1,0825 US-Dollar um nach 1,0822 am Vorabend.

Auch zum Franken bleibt der Euro mit 0,9366 immerhin in Sichtweite der Marke von 94 Rappen. Derweil hat sich das Dollar/Franken-Paar mit 0,8651 kaum bewegt.

Auf Datenseite steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland an. Laut Helaba ergibt sich nach den am Vortag etwas besser ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes eine leicht positive Indikation. "Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht", grenzen die Experten aber gleichzeitig wieder ein. Nach einer Serie von Rückgängen des ifo-Indexes bedürfte es dazu einer über Monate dauernden Erholung, die auch das Indexniveau deutlich anhebe.

Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB dürften daher nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Immerhin hätten zuletzt einige Ratsmitglieder wieder verstärkt Werbung für grössere Zinssenkungen seitens der EZB gemacht.

Gerade mit Blick auf das Euro/Dollar-Paar sehen die Experten das technische Umfeld aber als nach wie vor durch Risiken geprägt an. Ähnlich lautet das Urteil der Commerzbank. Die Devisen-Experten reduzieren angesichts der jüngsten Dollar-Stärke, gepaart mit Euro-Schwäche ihr Kursziel für das Währungspaar auf 1,11 von zuvor 1,15.

Gleichzeitig gehen sie nicht davon aus, dass der US-Dollar mittelfristig weiter so rasant zulegen werde wie er dies seit Monatsanfang getan habe. "Die Verbesserung der Konjunkturaussichten, die in der Folge gestiegenen Inflationserwartungen und die damit reduzierten Fed- Zinssenkungserwartungen haben aus unserer Sicht realistische Niveaus erreicht." Eine weitere deutliche Dollar-Aufwertung wäre daher unangebracht.

awp-robot/hr/kw