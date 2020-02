Devisen: Euro im US-Handel wieder knapp unter 1,10 US-Dollar

NEW YORK (awp international) - Der Euro ist am Donnerstag im späten US-Handel wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostet er 1,0985 Dollar und damit aber immer noch deutlich mehr als am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken legte der Euro merklich zu. Die Gemeinschaftswährung gewann im Tagesverlauf beinahe einen halben Rappen und kostet am späten Abend 1,0659 Franken. Der US-Dollar gab dagegen, wie zum Euro, auch zum Franken deutlich nach. Er verlor mehr als einen halben Rappen und fiel zeitweise unter die Marke von 0,96 Franken. Aktuell steht er wieder bei 0,9702.

Nicht nur Euro und Franken, auch viele andere Währungen legten am Donnerstag im Vergleich zum Dollar erheblich zu. Auslöser sind zunehmende Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Zentralbank Fed, da durch die Ausbreitung des Coronavirus negative Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet werden.

