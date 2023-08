Devisen: Euro im US-Handel kaum bewegt - Franken ebenfalls nicht

NEW YORK (awp international) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0852 US-Dollar gehandelt.

Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro im späten Handel kaum von der Stelle und kostete mit 0,9551 zuletzt nur minimal mehr als am Nachmittag (0,9546). Auch das USD/CHF-Paar zeigte sich wenig verändert bei 0,8802 nach 0,8798. Auch im Vergleich mit dem Vorabendkurs sind sowohl das EUR/CHF- als auch das USD/CHF-Währungspaar kaum von der Stelle gerückt.

An dem nachrichtenarmen Tag nahmen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen die Charttechnik in den Blick. Und hier verheisse der Kursabfall nichts Gutes. "Unterhalb der Marke von 1,0834 US-Dollar droht dem Euro grösseres Ungemach, denn dann dürfte sich eine Beschleunigung der Kursverluste bis in den Bereich des markanten Tiefs bei 1,0635 ergeben", so die Helaba-Experten. Ob die 200-Tagelinie bei 1,0797 Dollar Halt gebe, sei fraglich. Unter diese Marke war der Euro am späteren Nachmittag (MESZ) zeitweise gefallen.

In den Fokus gerät bereits das von Donnerstag bis Samstag stattfindende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die US-Notenbank nochmal die Leitzinsen anheben wird.

/ck/he/tv