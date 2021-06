Devisen: Euro im US-Geschäft wenig bewegt - weiter über 1,19 US-Dollar

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1928 Dollar. Starke Impulse für den Handel zwischen Euro und Dollar gab es zum Wochenstart nicht.

Auch der Schweizer Franken bewegte sich zu Wochenstart nur wenig. Am Abend kostet der Euro 1,0963 Franken und der US-Dollar 0,9193 Franken.

