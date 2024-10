Devisen: Euro hält sich zum Franken knapp über 94 Rappen

Das Euro/Franken-Paar hat sich am Abend mit 0,9402 Franken knapp über der Marke von 94 Rappen gehalten, die er am frühen Nachmittag überspringen konnte. Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Freitag zu Dollar und Franken zugelegt und sich damit nach der jüngsten Talfahrt wieder etwas stabilisiert.

Zur US-Währung geht der Euro am Abend mit 1,0865 Dollar nur wenig verändert um. Zum Schweizer Franken hat sich der US-Dollar mit Kursen von zuletzt 0,8654 Franken am frühen Abend kaum von der Stelle bewegt.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Donnerstag war der Euro nach der Leitzinssenkung der EZB und robusten US-Konjunkturdaten zum US-Dollar mit 1,0811 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang August abgerutscht. Vor dem Wochenende standen in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Laut der Landesbank Helaba wird es in der kommenden Woche mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie dem Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland wieder interessanter.

Zürich (awp)