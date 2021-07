Devisen: Euro hält sich im US-Handel über 1,18 US-Dollar

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Freitag im US-Handel nur wenig bewegt. Zugleich hielt sie sich über der Marke von 1,18 US-Dollar. Rund eine Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1812 Dollar.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro am Freitagabend ebenfalls stabil. Derzeit kostet er 1,0860, nach 1,0854 am Abend und 1,0855 am Mittag. Der US-Dollar verharrt weiter knapp unter 92 Rappen, derzeit bei 0,9195 Fr.

ck/mis