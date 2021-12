Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach - EUR/CHF klar über 1,04

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Montag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1275 Dollar, nachdem sie am Mittag noch um die Marke von 1,13 Dollar notiert hatte.

Der Schweizer Franken ist derweil etwas unter Druck geraten. So notierte der Euro mit zuletzt 1,0431 zum Franken klar höher als am Morgen, als der Kurs noch unter 1,04 Franken lag. Und der Dollar notiert mit 0,9250 Franken wieder klar über der 0,92er-Marke.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Auftragsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten die Erwartungen erheblich. Anstatt eines erwarteten leichten Rückgangs ergab sich ein Einbruch um 6,9 Prozent. Es ist bereits der zweite deutliche Rückgang innerhalb weniger Monate. Ein wichtiger Grund sind deutlich schwächere Grossaufträge aus Ländern ausserhalb der Eurozone. "Das Infektionsgeschehen in Asien macht sich nun bemerkbar", sagt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Zu vielen Währungen unter Druck geraten ist neben dem Schweizer Franken auch der japanische Yen. Hoffnungsvollere Nachrichten zur Corona-Variante Omikron drückten auf die Kurse der als vergleichsweise sicher geltenden Währungen. Laut einer Studie aus Südafrika sollen die gesundheitlichen Auswirkungen geringer als befürchtet sein. Die Datenlage zu der neuen Variante gilt aber weiter als dünn. Die Sorge vor einer raschen Ausbreitung hatte zuletzt die Finanzmärkte verunsichert.

Etwas schwächer tendierte der chinesische Yuan. Beobachter verwiesen auf die moderate geldpolitische Lockerung durch die chinesische Notenbank. Die Währungshüter reduzierten den Satz, den Banken zur allgemeinen Risikovorsorge ständig vorhalten müssen. Der Schritt unterstützt die chinesische Konjunktur, die derzeit einigen Gegenwind verspürt. Unter anderem leiden mehrere grosse Immobilienunternehmen unter Zahlungsschwierigkeiten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85128 (0,85048) britische Pfund und 127,78 (127,97) japanische Yen fest.

Montag Montag Montag Freitag Freitag (16.48) (12.51) (07.25) (20.38) (17.03) EUR/USD 1,1275 1,1294 1,1283 1,1319 1,1277 USD/CHF 0,9250 0,9221 0,9206 0,9170 0,9203 EUR/CHF 1,0431 1,0418 1,0390 1,0379 1,0378 GBP/CHF 1,2242 1,2244 1,2185 1,2143 1,2167 USD/JPY 113,37 113,20 113,04 112,63 113,23

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1780 Dollar gehandelt. Das waren etwa drei Dollar weniger als am Freitag.

jsl/jha/jl