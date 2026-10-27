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27.10.2026 11:42:36
Devisen: Euro gibt vor Notenbankentscheiden leicht nach
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der Euro am Dienstag gegenüber dem Dollar und dem Franken leicht an Terrain eingebüsst. Insgesamt halten sich die Anleger vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück.
Gegen Mittag wird der Euro zu 0,9229 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen mit 0,9245. Zum US-Dollar ist die Gemeinschaftswährung auf 1,1140 von 1,1165 zurückgefallen. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil bei 0,8284 weiterhin in einer engen Spanne.
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Das technische Bild für den Euro habe sich zuletzt eingetrübt, schreiben die Experten der Helaba. Die Gemeinschaftswährung sei zum Dollar erneut an der 21-Tage-Linie gescheitert. Eine wichtige Unterstützung liege nun beim bisherigen Jahrestief von 1,1113 Dollar.
Impulse könnten am Nachmittag die US-Auftragseingänge langlebiger Güter liefern. Im Vordergrund stehen allerdings die Zinsentscheide des Fed am Mittwochabend und der EZB am Donnerstag. Änderungen der Leitzinsen werden kaum erwartet. Entscheidend dürfte daher vor allem die Tonlage der Notenbanken sein.
awp-robot/an
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