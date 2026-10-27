Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.1%  SPI 20’533 0.1%  Dow 52’311 -0.1%  DAX 25’453 0.2%  Euro 0.9241 -0.1%  EStoxx50 6’124 0.1%  Gold 4’037 0.6%  Bitcoin 66’259 0.0%  Dollar 0.8292 0.2%  Öl 115.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie im Plus: Kapitalanforderungen für 2027 gesenkt
RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
SpaceX-Aktie im Fokus: Warum der Anthropic-Börsengang Chance und Risiko zugleich ist
Schub für Meta-Aktie? - Milliarden-Kapitalspritze für KI-Ausbau - NVIDIA wird Investor
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

27.10.2026 11:42:36

Devisen: Euro gibt vor Notenbankentscheiden leicht nach

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der Euro am Dienstag gegenüber dem Dollar und dem Franken leicht an Terrain eingebüsst. Insgesamt halten sich die Anleger vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück.

Gegen Mittag wird der Euro zu 0,9229 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen mit 0,9245. Zum US-Dollar ist die Gemeinschaftswährung auf 1,1140 von 1,1165 zurückgefallen. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil bei 0,8284 weiterhin in einer engen Spanne.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Das technische Bild für den Euro habe sich zuletzt eingetrübt, schreiben die Experten der Helaba. Die Gemeinschaftswährung sei zum Dollar erneut an der 21-Tage-Linie gescheitert. Eine wichtige Unterstützung liege nun beim bisherigen Jahrestief von 1,1113 Dollar.

Impulse könnten am Nachmittag die US-Auftragseingänge langlebiger Güter liefern. Im Vordergrund stehen allerdings die Zinsentscheide des Fed am Mittwochabend und der EZB am Donnerstag. Änderungen der Leitzinsen werden kaum erwartet. Entscheidend dürfte daher vor allem die Tonlage der Notenbanken sein.

awp-robot/an

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.9000 0.4210
0.27

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
EUREX/Bund-Futures ziehen an