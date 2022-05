Devisen: Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Freitag in einem eher richtungslosen Handel leicht nachgegeben. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0544 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Nachmittag (1,0559).

Auch zum Franken gab der Euro ein klein wenig nach. Der Euro kostet aktuell 1,0289 Franken nach 1,0295 Franken am Nachmittag. Dagegen verteuerte sich der Dollar zum Franken ganz leicht auf 0,9757 Franken, nachdem er wenige Stunden zuvor noch zu 0,9749 gehandelt worden war.

Entscheidende Impulse für den Euro-Dollar-Handel gab es nicht. Zahlen zu den Herstellerpreisen aus Deutschland bestätigten einmal mehr die sehr hohe Inflation. In der Eurozone hellte sich die Verbraucherstimmung nach Zahlen der EU-Kommission etwas auf, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus. Der Ukraine-Krieg schlägt den Verbrauchern stark aufs Gemüt.

NEW YORK (awp international)