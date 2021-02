Devisen: Euro gibt leicht nach

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn trotz leichter Verluste über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Montagvormittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2025 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen.

Gegenüber dem Franken hat der Euro am Vormittag auf 1,0835 von 1,0828 wieder leicht auf den Stand vom Freitagabend zugelegt. Auch der US-Dollar hat auf 0,9008 von 0,8997 etwas angezogen.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Leicht belastet wurde der Euro durch den stärker werdenden US-Dollar. In den vergangenen Wochen hat die amerikanische Währung deutlich an Wert gewonnen, der Euro hat hingegen nachgegeben. Fachleute führen die Entwicklung auf günstigere Wachstumsaussichten für die USA zurück. In Europa belastet vor allem die schleppend verlaufende Corona-Impfkampagne.

Zu diesem Ergebnis kommt auch die jüngste Stimmungsumfrage des Analyseinstituts Sentix. Im Februar fällt das Konjunkturbarometer, das auf einer Umfrage unter Anlegern basiert, spürbar zurück. Sentix erklärt den Rückschlag mit der im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen langsameren Impfgeschwindigkeit. Die europäische Wirtschaft verliere den Anschluss an die übrigen Weltregionen.

Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen eher unspektakulär aus. Im Dezember stagnierte die Gesamtherstellung gegenüber dem Vormonat. Im Gesamtjahr 2020 ging die Produktion wegen der Virus-Krise deutlich um 8,5 Prozent zurück.

Aus den USA werden zu Wochenbeginn keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet. Am Abend äussert sich in Europa EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

FRANKFURT (awp international)