Devisen: Euro gibt Gewinne wieder ab - Starkes US-Verbrauchervertrauen

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Kursgewinne teilweise wieder abgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0005 US-Dollar. Am Vormittag war sie noch zeitweise bis auf 1,0055 Dollar gestiegen.

Gegenüber dem Franken überschritt der Euro mit 0,9748 Franken wieder die Marke von 0,97 Franken. Am Morgen war der Euro noch zu 0,9672 Franken gehandelt worden. Der Dollar verteuerte sich auf 0,9744 Franken nach 0,9672 Franken am Vormittag.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Am Nachmittag stützte ein robustes US-Verbrauchervertrauen den Dollar. Die Stimmung der Konsumenten hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Experten verwiesen auf die zuletzt in den USA merklich gefallenen Benzinpreise. Dies sorge für mehr Zuversicht.

Zuvor hatte der hohe Preisdruck in der Eurozone den Eurokurs beflügelt. Schliesslich wächst so der Druck auf die EZB, die Zinsen anzuheben. Nach zwei Monaten mit rückläufigen Werten sprang die Jahresinflationsrate im August auf 7,9 Prozent. Die EZB strebt für den gesamten Währungsraum lediglich eine Rate von 2 Prozent an.

Zu Wochenbeginn hatten sich zahlreiche EZB-Vertreter überraschend deutlich geäussert. An den Märkten wird für die nächste EZB-Sitzung kommende Woche eine weitere Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte erwartet, möglicherweise sogar um 0,75 Punkte.

Ob ein derart deutlicher Schritt im EZB-Rat mehrheitsfähig ist, gilt als fraglich. "Hoffentlich ringt sich die EZB auf ihrer Sitzung nächste Woche zu einem grossen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten durch", mahnte Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85645 (0,85420) britische Pfund und 138,71 (138,49) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1722 Dollar gehandelt. Das waren rund 15 Dollar weniger als am Vortag.

/jsl/bek/nas/jb/mk