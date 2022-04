Devisen: Euro gibt deutlich nach

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag deutlich nachgegeben. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0941 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,10 Dollar notiert.

Zum Franken tendiert der Euro minim schwächer mit 1,0155 nach 1,0161 Franken am Morgen. Der jüngste Anstieg der Sichteinlagen der SNB deute auf starke Interventionen hin, kommentierte die Valiant Bank. Sollte es zu einem Energie-Embargo des Westens kommen, könnte der Euro aber dennoch zum zweiten Mal dieses Jahr auf die Parität sinken. Dann dürfte die SNB wohl wieder intervenieren, sagte ein Händler. Derweil kostet ein Dollar 0,9282 Franken und war damit fester als am Morgen (0,9263).

Die Geldpolitik der US-Notenbank Fed belastete den Euro. Die Verringerung des hohen Inflationsdrucks sei die "vorrangige" Aufgabe der Fed, sagte die Vizevorsitzende Lael Brainard. Daher werde man die Geldpolitik weiter straffen. Sie kündigte eine Serie von Zinserhöhungen an und ab Mai wolle man mit einer raschen Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Der Dollar profitierte von den Aussagen.

Der Handel ist weiter durch eine grosse Unsicherheit angesichts des Ukraine-Kriegs geprägt. Die EU-Kommission hat am Dienstag einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Russland-Sanktionen vorgestellt. Dies soll auch ein Importverbot für Kohle beinhalten. Auch die USA planen weitere Sanktionen. Dies könnte Rohstoffe weiter verteuern und die Inflation weiter anheizen. Der Druck auf die EZB und die Fed, ihre Geldpolitik zu straffen, könnte also weiter steigen.

Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1932 Dollar. Das waren rund 1 Dollar weniger als am Vortag.

jsl/la/he/pre/mk