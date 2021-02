Devisen: Euro gefallen - Dollar gewinnt auch zum Franken

FRANKFURT (awp international) - Der Kurs des Euro ist am Montag etwas gefallen. Am späten Nachmittag notiert der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2081 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,21 Dollar notiert. Zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,0819 Franken wenig bewegt. Der US-Dollar dagegen mit 0,8956 Franken stärker als noch am Morgen mit 0,8914.

Für den etwas schwächeren Euro machen Händler Konjunkturdaten aus Deutschland mitverantwortlich. Da ist der Umsatz im Einzelhandel im Dezember wegen Corona-Beschränkungen eingebrochen. Der Rückgang war deutlich stärker als erwartet.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

"Ausschlaggebend hierfür war natürlich, dass die meisten Geschäfte einen grossen Teil des Monats geschlossen waren", erklärte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Dies habe auch eine kräftige Ausweitung des Online-Handels nicht ausgleichen können. "Da der Lockdown wohl noch einige Zeit anhalten wird, sind vorerst auch keine deutlich besseren Zahlen zu erwarten", so Solveen.

In den USA hat sich die Stimmung in der Industrie unterdessen stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM befindet sich aber immer noch auf einem hohen Niveau und signalisiert ein robustes Wachstum in der Branche. Der Dollar wurde daher nicht nennenswert belastet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88200 (0,88380) britische Pfund und 126,77 (127,05) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1862 Dollar gehandelt. Das waren etwa 14 Dollar mehr als am Vortag.

jsl/bgf/fba/pre/mk