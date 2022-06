Devisen: Euro fällt unter 1,05 US-Dollar - EUR/CHF etwas tiefer

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Belastung kommt vom US-Dollar, der im Vergleich zu vielen anderen Währungen an Wert gewinnt. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0499 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro abgeschwächt. Aktuell wird das Euro/Franken-Paar mit 1,0161 bewertet nach 1,0183 am Dienstagabend. Wie die Commerzbank in einem aktuellen Devisenkommentar schreibt, sei das Paar derzeit "wie festgenagelt unter der Marke von 1,02". Seit die Schweizerische Nationalbank angedroht habe, bei Frankenschwäche zu intervenieren, verhindere die Angst

vor solchen Interventionen höhere Euro/Franken-Kurse, so die Experten weiter. Der Dollar wird dagegen minimal fester zu 0,9678 Franken nach 0,9668 gehandelt.

Zur Wochenmitte rückt die Geldpolitik in den Mittelpunkt. In den Vereinigten Staaten wird Notenbankchef Jerome Powell seine regelmässige Anhörung vor dem US-Senat abhalten. Die Federal Reserve hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation zuletzt mit einer ungewöhnlich grossen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte intensiviert. Es wird erwartet, dass sie ihrem Kurs einer deutlich strafferen Geldpolitik noch längere Zeit treu bleiben wird.

