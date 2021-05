Devisen: Euro fällt unter 1,20 US-Dollar - USD/CHF höher

FRANKFURT (awp international) - Der Euro ist am Mittwoch unter 1,20 US-Dollar gefallen. Am späten Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1998 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch bei 1,2027 Dollar notiert.

Zum Franken notiert der Dollar mit 0,9154 Franken ebenfalls etwas fester als am Vorabend. Derweil wird der Euro zwar wieder etwas höher mit 1,0985 Franken gehandelt. Doch der Kurs der Gemeinschaftswährung bleibt damit unter der Marke von 1,10.

Nach Ansicht der Commerzbank dürfte das Duo EUR/CHF aber nicht für längere Zeit unter 1,10 bleiben. Denn das europäische Umfeld scheine einfach zu vielversprechend. Konjunkturell gesehen schnuppere Europa endlich wieder Morgenluft. Konjunkturzahlen aus der Schweiz überraschten zwar positiv, dennoch werde eine Zinserhöhung seitens der Schweizerischen Nationalbank derzeit nicht ernsthaft diskutiert. "Damit bleibt die globale Risikostimmung bis auf Weiteres der Haupttreiber des EUR-CHF-Kurses", so die Commerzbank.

Die Valiant Bank erklärt die aktuelle Stärke des Franken damit, dass (zu) gute Konjunkturdaten aus den USA wegen der daraus resultierenden Inflationsbefürchtungen die Aktienmärkte belasteten, was wiederum den Franken stärken könne.

Der Dollar profitierte zuletzt von wachsenden Inflationssorgen in den USA und Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed darauf reagieren könnte. Bisher hatte das Fed aber noch keine Signale gegeben und grössere Inflationsrisiken bestritten. Für Verwirrung an den Märkten haben am Dienstag Äusserungen von US-Finanzministerin Janet Yellen gesorgt. Es könne sein, dass die Zinsen etwas steigen müssten, um sicherzustellen, dass die Wirtschaft nicht überhitze, hatte Yellen gesagt. Später am Dienstagabend sagte sie jedoch, dass sie höhere Zinsen nicht prognostiziere oder empfehle.

Wenig bewegt wurde der Devisenmarkt durch Zahlen zur Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex hellte sich im März ein wenig stärker auf als in einer ersten Schätzung ermittelt. Der Indikator signalisiert jetzt wieder ein leichtes Wachstum des durch die Pandemie besonders belasteten Sektors. Am Nachmittag stehen in den USA der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor und Daten vom Arbeitsmarkt an.

