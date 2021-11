Devisen: Euro etwas erholt - Türkische Lira bleibt nach Zinssenkung unter Druck

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich im US-Handel am Donnerstag weiter erholt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1371 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken rückte der Euro auf 1,0526 Franken vor, nachdem der Kurs die Schwelle von 1,05 verteidigen musste. Zeitweise war er drauntergefallen und kostete damit so wenig wie seit Sommer 2015 nicht mehr. Der US-Dollar geht etwas tiefer zu 0,9256 Franken um.

Am Mittwoch war der Euro zeitweise unter 1,13 Dollar gefallen und hatte den tiefsten Stand seit Mitte 2020 erreicht. Ausschlaggebend waren vor allem die nach wie vor sehr lockere Ausrichtung der EZB-Geldpolitik und die angespannte Corona-Lage in vielen Euroländern. Am Donnerstag setzte jedoch eine Gegenbewegung ein und der Euro erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die türkische Lira ist nach der Zinssenkung der türkischen Notenbank zu Euro und Dollar erneut auf Rekordtiefs gefallen. Trotz einer sehr hohen Inflationsrate hat die Notenbank den Leitzins einmal mehr gesenkt. Nach der Zinssenkung liegt der Leitzins mit 15 Prozent noch deutlicher unter der Inflationsrate. Diese hatte im Oktober bei fast 20 Prozent gelegen.

Bereits an den vergangenen Tagen war die Lira immer wieder auf Tiefstände gefallen. Kritiker monieren, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nehme Einfluss auf die Notenbank. So entstehe kein Vertrauen, sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Die Abwertungen gewinnen mit den Zinssenkungen neue Dynamik." Dies dürfte auch die Inflation anheizen. "Je schwächer die Währung, desto teurer die Waren aus dem Ausland", schrieb Gitzel.

la/he/mk