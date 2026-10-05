Devisen: Euro etwas erholt

Zürich (awp) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken ein wenig von seinem deutlichen Verlust erholt. Zuletzt notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1215 Dollar, nachdem sie im europäischen Vormittagsgeschäft erstmals seit Mai 2025 unter die Marke von 1,12 Dollar bis auf 1,1161 Dollar am frühen Morgen gefallen war.

Zum Franken steht der Euro am späten Abend bei 0,9317 Franken und damit auch klar höher als zum Tief vom Morgen bei 0,9272 Franken. Der Dollar legte zum Franken ebenfalls etwas zu mit aktuell 0,8308 Franken, nachdem er in der Nacht auf Montag noch klar unter der Marke von 0,83 notiert hatte.

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Die Lage an den europäischen Anleihemärkten hatte den Euro belastet. Vor allem Sorgen über die Staatsschulden und die politische Lage in Frankreich sorgten für Verunsicherung. "Mittlerweile haben sie auch den Euro erfasst, der in den letzten Monaten von den Eskapaden an den Anleihemärkten mehr oder weniger unberührt geblieben war", schrieben die Experten der Commerzbank.

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