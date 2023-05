Devisen: Euro erholt sich von Zweimonatstief - Auch USD/CHF etwas tiefer

NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im US-Handel von seinem Zweimonatstief aus dem späten europäischen Geschäft etwas erholt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,073 US-Dollar, nachdem sie bis auf 1,0702 Dollar gefallen war.

Auch der Franken erholte sich etwas zum Greenback. Das USD/CHF-Paar wurde am späten Abend bei 0,9047 gehandelt nach 0,9070 noch am frühen Abend. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich derweil kaum und notierte zuletzt bei 0,9709.

Aufmerksam wurde am Markt verfolgt, dass in den US-Schuldenstreit etwas Bewegung zu kommen scheint. Darauf deutet unter anderem ein Bericht der "New York Times" hin. Demnach haben die Unterhändler von Demokraten und Republikanern mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen. Einige Details seien aber noch offen. Der Zeitung zufolge soll die Schuldengrenze für zwei Jahre angehoben werden.

Im Handelsverlauf waren bereits robuste US-Konjunkturdaten veröffentlicht worden, die den Euro einen Grossteil seiner Tagesgewinne gekostet hatten. So stiegen die Aufträge für langlebige Güter im April unerwartet. "Die Auftragslage überrascht positiv und so scheint die industrielle Entwicklung trotz der schwachen Stimmungslage solide zu bleiben, wenn auch mit geringer Dynamik", konstatierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Die zuletzt gestiegenen Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA werden Umlauf zufolge dennoch leicht forciert, auch weil der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE und die Konsumausgaben, die zeitgleich veröffentlicht wurden, über den Erwartungen gelegen hätten. Die Fed stemmt sich schon seit gut einem Jahr mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Für ihre nächste Sitzung Mitte Juni ist an den Finanzmärkten derzeit allerdings noch unklar, wie die Zinsentscheidung ausfallen wird.

