Devisen: Euro erholt sich etwas von Vortagesverlusten - EUR/CHF über 1,07

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von jüngsten Kursverlusten erholt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1722 Dollar gehandelt.

Zum Franken hat sich der Euro wieder über der Marke von 1,07 Franken, unter die er am Vortag kurzzeitig gerutscht war, stabilisiert und wird aktuell zu 1,0716 Franken gehandelt. Der Dollar wird mit 0,9140 Franken nach 0,9150 am Vorabend minim tiefer bewertet. Der Franken hat in den letzten wieder etwas an Stärke gewonnen, weil zunehmende Sorgen über die erneute Ausbreitung der Covid-Infektionen die Risikobereitschaft zurückgebunden hätten, schreibt die Valiant Bank.

In der vergangenen Nacht war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1702 Dollar abgerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit November. Nach der Veröffentlichung von unerwartet starken Daten zur Industrieproduktion in den USA am Dienstagnachmittag hatte der Dollar-Auftrieb erhalten und der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten.

US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell lieferte am Vorabend hingegen keine neuen Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik des Fed. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg des Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung, das am Abend veröffentlicht wird.

Vergleichsweise stabil zeigte sich am Vormittag auch der Neuseeland-Dollar, der sich im Handel mit dem US-Dollar nur wenig bewegte, obwohl die Notenbank des Landes den Leitzins entgegen der Erwartung nicht angehoben hatte. Der Kurs des Neuseeland-Dollars war aber bereits am Dienstag unter Verkaufsdruck geraten, als ein landesweiter Lockdown verkündet wurde. "Der Aufschub der Zinserhöhung hatte sich bereits abgezeichnet", erklärte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank.

jkr/mis/pre/rw