Devisen: Euro bleibt unter Druck

NEW YORK (awp international) - Der Euro hat am Montag seine Verluste aus dem europäischen Handel im US-Geschäft noch etwas ausgebaut. Zuletzt notierte der Eurokurs bei 1,0716 US-Dollar. Und auch zum Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0267 Franken weiterhin klar unter der Marke von 1,03 Franken. Der Dollar geht derweil zu etwas höheren 0,9590 Franken um.

Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten stützte den als sicher geltenden Dollar. Grund sind die strengen Corona-Massnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und ausserhalb Chinas belasten. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Jetzt wurden auch die Bewohner Pekings zu Massentests aufgefordert. Gestützt wird der Dollar zudem vom Krieg in der Ukraine und der Aussicht auf stark steigende US-Leitzinsen. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

