Devisen: Euro bleibt unter 1,22 US-Dollar - zum Franken unter 1,10

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Unter diese Marke war er am Donnerstagabend im Zuge einer allgemein trüberen Marktstimmung gefallen. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken befindet sich der Euro klar auf dem Rückzug und ist auch vorübergehend wieder unter die Marke von 1,10 gefallen. Derzeit wird er zu 1,1006 gehandelt, nach 1,1028 am Vorabend und 1,1076 am gestrigen Mittag. Der US-Dollar hingegen zeigt sich mit 0,9054 im Vergleich zum Stand vom Donnerstagabend stabil.

Der Euro wurde vor allem durch den stärkeren US-Dollar belastet. Die amerikanische Währung profitierte von der trüberen Stimmung an den Aktienmärkten, ausgelöst durch steigende Kapitalmarktzinsen in den USA. Hintergrund sind steigende Wachstums- und Inflationsaussichten in den Vereinigten Staaten infolge des von der Regierung angepeilten Konjunkturprogramms in Billionenhöhe.

Am Freitag stehen einige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Europa werden Wachstums- und Preisdaten aus grossen Volkswirtschaften wie Frankreich erwartet. In den USA stehen Zahlen zu den Konsumausgaben und zur Verbraucherstimmung an.

