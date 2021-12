Devisen: Euro bleibt unter 1,13 US-Dollar

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt zeigte sich im Donnerstaghandel nur wenig bewegt, mit leicht positiver Tendenz. Der deutsche Markt gab am Donnerstag etwas nach. An den US-Börsen zeigt sich keine einheitliche Tendenz. Die Börsen in Fernost schlugen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.