Devisen: Euro bleibt über 1,04 US-Dollar - USD/CHF unter Parität

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,04 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0430 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Franken hat sich der Dollar nach dem US-Zinsentscheid wieder etwas ermässigt und kostet aktuell noch 0,9960 Franken, nachdem er vor der US-Zinserhöhung noch um die Parität gehandelt worden war. Auch das Währungspaar EUR/CHF wird mit 1,0390 ein wenig tiefer bewertet als am Vorabend mit 1,0416.

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation am Vorabend den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und damit den grössten Zinsschritt seit 1994 vollzogen. Die Währungshüter haben mit ihrem überraschend scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte aber nicht weiter verunsichert.

Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte. Die Fed lieferte aus Sicht von Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann keine für den Markt relevanten "falkenhaften Signale".

