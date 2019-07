Devisen: Euro bewegt sich zu Dollar und Franken kaum

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Freitagmorgen nur wenig verändert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1279 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken tritt die Gemeinschaftswährung bei 1,1118 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle. Mit 0,9858 Franken ist auch der US-Dollar mehr oder weniger unverändert.

Für Bewegung am Devisenmarkt sorgten am Donnerstagnachmittag Aussagen des finnischen Notenbankchefs zur Konjunkturentwicklung. Olli Rehn sagte der "Börsen-Zeitung", man sollte den jüngsten Konjunkturabschwung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten. Als mögliche Reaktionen darauf nannte er Zinssenkungen oder neue Anleihekäufe. Der Euro reagierte mit Verlusten.

Am Freitag rückt der US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus. "Dieser hatte im Vormonat mit einem unterdurchschnittlichen Stellenaufbau enttäuscht", kommentiert Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Vorgaben für den Juni seien gemischt. "Es herrscht Vollbeschäftigung am US-Arbeitsmarkt, daher sollte eine nachlassende Dynamik des Stellenaufbaus nicht überinterpretiert werden." Am Markt erhält der Arbeitsmarktbericht deshalb so viel Beachtung, da von ihm Signale für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed ausgehen dürften.

/elm/jha/hr