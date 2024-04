Devisen: Euro bewegt sich trotz geopolitischer Unsicherheit kaum noch

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt auf 1,0625 US-Dollar und kostete damit in etwa so viel wie im späten europäischen Währungsgeschäft.

Zum Franken hingegen liess der Euro im späten Handel etwas nach und sank unter die Marke von 97 Rappen auf zuletzt 0,9698. Zuletzt hatte die Gemeinschaftswährung am Freitag unter 97 Rappen notiert. Der US-Dollar zeigte sich zum Franken mit 0,9129 nur wenig tiefer als im Tagesverlauf.

Auch andere Währungen zeigten trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende wenig Regung. Der US-Dollar, der vielen Anlegern als Hort der Sicherheit gilt, gab zeitweise sogar nach. Erst im Verlauf des europäischen Handels konnte sich der Kurs etwas erholen.

"Nach dem militärisch ineffektiven Angriff des Irans gegen Israel überwiegt zum Wochenstart die Hoffnung, dass es nicht zu einem massiven Gegenschlag Israels kommen wird", begründeten Fachleute der Dekabank die Reaktion am Devisenmarkt. Bei dem Angriff vom Wochenende waren nahezu alle Raketen, Drohnen und Marschflugkörper abgefangen worden. Viele Regierungen haben mittlerweile zu Deeskalation und Zurückhaltung aufgerufen.

