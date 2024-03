Devisen: Euro bewegt sich kaum

Anzeige



NEW YORK (awp international) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten US-Währungsgeschäft kaum bewegt. Es mangelte an kursbewegenden Impulsen, in den USA wurden zur Wochenmitte keine wichtigen Daten veröffentlicht. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0822 US-Dollar.

Auch zum Franken hat sich der Euro nur noch wenig bewegt, am Abend lag die Gemeinschaftswährung mit 0,9798 Franken aber wieder knapp unter 98 Rappen. Am frühen Nachmittag war das Paar noch bis auf 0,9822 geklettert, einem Niveau, das es seit Mai 2023 nicht mehr gesehen hatte. Der US-Dollar notierte am Abend bei 0,9054 und damit bei Kursen, die das Währungspaar letztmals im vergangenen November gesehen hatte.

