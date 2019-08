Devisen: Euro bewegt sich in enger Spanne

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1083 US-Dollar und damit etwa gleich viel wie am späten Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken hat sich der Euro in den letzten Stunden nur wenig verändert. Zur Berichtszeit kostet ein Euro mit 1,0872 Franken etwa gleich viel. Der Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0,9810 Franken.

Am Dienstag stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Märkte nennenswert bewegen könnten. Notenbanker aus der ersten Reihe halten sich mit öffentlichen Auftritten ebenfalls zurück. Damit dürfte die allgemeine Marktstimmung die Richtung an den Devisenmärkten vorgeben. Zuletzt hat sich die Stimmung an den Börsen etwas aufgehellt, nachdem sie zuvor stark durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet wurde.