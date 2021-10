Devisen: Euro bei knapp 1,16 US-Dollar - Euro/Franken kurzzeitig unter 1,07

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1591 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Der Franken ist unterdessen weiter gesucht. So ist das Euro/Franken-Paar am Morgen kurzzeitig unter die Marke von 1,07 gerutscht, notiert mit aktuell 1,0702 aber wieder knapp darüber. Letztmals hat das Paar im August so tief notiert. Auch das Dollar/Franken-Paar nähert sich mit 0,9232 langsam der 0,92er Marke wieder an.

Am Donnerstag dürften erneut Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt stehen. Nach unerwartet hohen Inflationszahlen vom Mittwoch werden am Nachmittag mit den Erzeugerpreisen Zahlen von der Unternehmensebene veröffentlicht. Ausserdem stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Daneben treten einige Notenbanker aus den USA und Europa mit Redebeiträgen in Erscheinung.

/bgf/men