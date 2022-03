Devisen: Euro bei knapp 1,12 US-Dollar - EUR/CHF weiter unter 1,03

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zum Dollar leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1200 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Das EUR/CHF-Paar notiert kaum verändert bei 1,0290 und damit weiter unterhalb der 1,03er Marke. Der US-Dollar zeigt sich hingegen bei einem Stand von 0,9184 Franken minimal fester gegenüber Montagabend.

Der russische Rubel kann sich am Morgen im Offshore-Handel ausserhalb Russlands leicht erholen. Am Montag war die Währung Russlands nach scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen des Westens zeitweise drastisch unter Druck geraten und zum US-Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Hintergrund der Sanktionen ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Am Dienstag dürften Anleger neben dem Konflikt in der Ukraine auch Konjunkturdaten im Auge behalten. In vielen Ländern der Welt stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In Deutschland werden darüber hinaus Inflationsdaten veröffentlicht. Es wird mit einem weiter steigenden Preisauftrieb gerechnet.

Dienstag Montag Montag Montag Montag (07.38) (21.09) (17.20) (13.00) (06.15) EUR/USD 1,1200 1,1215 1,1225 1,1201 1,1150 USD/CHF 0,9184 0,9170 0,9183 0,9219 0,9262 EUR/CHF 1,0290 1,0287 1,0307 1,0324 1,0326 GBP/CHF 1,2325 1,2298 1,2312 1,2346 1,2365 USD/JPY 115,11 114,96 115,18 115,55 115,56

