Devisen: Euro behauptet Gewinne zum US-Dollar und Franken

Zürich (awp) - Der Euro hat am Dienstag seinen moderaten Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft sowohl zum US-Dollar als auch zum Franken behauptet. Am späten Abend kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1262 Dollar respektive 0,9361 Franken. Derweil zeigt sich der Dollar zum Franken im Vergleich zum Morgen wenig bewegt bei 0,8312 Franken.

Die Entspannung der Lage am französischen Anleihemarkt stützte den Euro. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen will das Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren deutlich reduzieren.

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Bis spätestens 2032 soll das Minus unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gedrückt werden, sagte die Vorsitzende des "Rassemblement National" am Dienstag bei der Vorstellung ihres Haushaltsplans für das kommende Jahr. Le Pen gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

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