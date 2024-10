Devisen: EUR/USD sinkt unter 1,09 - CHF nach PPI-Daten schwächer über den Tag

Anzeige



Zürich (awp) - Der Euro ist am Montagabend zum US-Dollar weiter leicht gesunken. Das EUR/USD-Paar fiel dabei unter die Marke von 1,09 und wurde zuletzt bei 1,0895 gehandelt. Am Morgen waren es noch 1,0925 gewesen. Letztmals unter 1,09 notierte das Paar Anfang August.

Zum Franken bewegte sich der Greenback hingegen am Abend kaum mehr, wobei das USD/CHF-Paar zuletzt bei 0,8638 umging. Im Vergleich zum frühen Morgen (0,8585) ist das allerdings ein deutlicher Anstieg. Das EUR/CHF-Paar ging derweil am späten Abend bei 0,9410 nach 0,9428 am frühen Abend bzw. 0,9376 am Morgen.

Für Spannung an den Devisenmärkten sorgt die am Donnerstag anstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. "Vertreter der Notenbank haben in den letzten Tagen und Wochen angedeutet, dass wegen der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunkturentwicklung mit einer erneuten Zinssenkung zu rechnen ist", heisst es in einem Kommentar. Klare Hinweise auf eine weitere Zinssenkung im Dezember werde es vermutlich aber nicht geben, denn eine Vorfestlegung sei nicht im Interesse der EZB."

In Bezug auf die Frankenschwäche im Tagesverlauf wurde im Handel unter anderem auf den leichten Rückgang der Produzentenpreise verwiesen. Im September fiel der Schweizer Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) um 0,1 Prozent auf 107,2 Punkte. Die PPI-Jahresveränderung lag damit bei -1,3 Prozent nach -1,2 Prozent im August. Die Daten deuten auf eine weitere Abschwächung der Inflation in der Schweiz hin, was weitere Zinssenkungen durch die SNB wahrscheinlicher mache, wie es hiess.

awp-robot/uh