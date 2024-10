Devisen: EUR/USD fällt auf 1,08-Marke zurück

Zürich (awp) - Der Euro hat am Freitagabend wieder etwas an Terrain eingebüsst. Zum US-Dollar ist Gemeinschaftswährung mit 1,0802 in Richtung der Marke von 1,08 zurückgefallen. Am späten Nachmittag lag der Kurs noch bei 1,0835.

Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9358 etwas tiefer als am späten Nachmittag. Derweil hat sich der US-Dollar mit Kursen von zuletzt 0,8663 Franken kaum von der Stelle bewegt.

Damit hat der Euro auf dem Pfad der Erholung eine Pause eingelegt. Am Mittwochabend war das EUR/USD-Währungspaar bei 1,0761 gar auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Belastet wird der Euro vor allem aufgrund der gestiegenen Erwartungen bezüglich weiterer Zinssenkungen durch die EZB.

Am Freitag hatten gute Konjunkturdaten aus Deutschland die Gemeinschaftswährung nur kurz gestützt. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für Deutschland hat sich im Oktober erstmals seit einem halben Jahr verbessert. Der Anstieg fiel zudem stärker als erwartet aus. Zuvor war der Indikator vier Monate in Folge gefallen.

