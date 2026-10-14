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14.10.2026 11:54:36
Devisen: EUR/UDS wieder leicht unter 1,12 gefallen
Zürich (awp) - An den Devisenmärkten sind die Bewegungen am Mittwoch im bisherigen Handelsverlauf gering. Der Markt wartet derzeit vor allem auf die am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreise, die für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig sind.
Das EUR/USD-Paar ist kurz vor Mittag zwar mit 1,1192 wieder unter die Marke von 1,12 gefallen, liegt damit aber nicht weit vom Vorabendstand (1,1212) weg. USD/CHF kostete zuletzt 0,8336 (Vorabend 0,8324) und EUR/CHF 0,9329 (0,9325).
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Aktuell warten alle Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für den September um 14.30 Uhr. Sollten sie höher ausfallen als erwartet, würden Anleger dies wohl als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen des Fed interpretieren.
Zu den Zielen der US-Notenbank gehört es, für ein stabiles und mässiges Inflationsniveau zu sorgen. Eine Preissteigerung von rund zwei Prozent wird angestrebt. Allerdings wird diese Zielmarke seit Jahren verfehlt. Analysten erwarten für den vergangenen Monat 3,6 Prozent, was gegenüber dem August-Wert von 3,4 Prozent also einem erneuten Anstieg entsprechen würde. Seit März sorgt vor allem die Unterbrechung der Energieversorgung aufgrund des Krieges im Iran für höhere Inflationsraten.
Vor 14.30 Uhr dürfte der Handel aber wohl so oder so eher ruhig verlaufen. Dann wird der US-CPI für den Monat September veröffentlicht.
awp-robot/uh/hr
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