Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’655 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’450 -1.3%  Bitcoin 58’957 -1.0%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 95.0 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IREN-Aktie mit Kursfeuerwerk: Setzt mit Milliardeninvestition auf Dell-Server für KI-Rechenzentren
Risiko-Check: Wie funktionieren inflationsgeschützte Anleihen-ETFs wirklich?
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bestehende Unsicherheit: Darum bewegt sich der US-Dollar nach oben
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

27.05.2026 21:09:36

Devisen: Dollar zieht leicht an - Märkte warten auf US-Inflationsdaten

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Mittwochabend leicht zugelegt. Händler verwiesen auf die anhaltende Unsicherheit rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran sowie auf die Nervosität vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag.

Der Dollar verteuerte sich leicht auf 0,7868 Franken nach 0,7848 am späten Nachmittag. Der Euro gab zum Dollar ebenfalls leicht nach und fiel auf 1,1630 Dollar von 1,1651 am Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich derweil weiter kaum und notierte am Abend bei 0,9150 nach 0,9144 am Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Marktteilnehmer sprachen von einem richtungslosen Handel innerhalb enger Bandbreiten. Im Fokus standen geopolitische Entwicklungen rund um den Iran. Hoffnungen auf eine rasche Entspannung erhielten am Nachmittag einen Dämpfer, nachdem iranische Berichte über eine mögliche Einigung von US-Seite umgehend dementiert wurden. In solch unsicheren Zeiten profitiert häufig der als "sicherer Hafen" geltende Dollar.

Daneben warteten die Anleger vor allem auf den am Donnerstag anstehenden US-PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Überraschend hohe Daten könnten dem Dollar zusätzlichen Auftrieb verleihen.

awp-robot/to

Partner-Image

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien befinden sich im Portfolio von Carl Icahn
Portfolio-Einblick
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 159.5450 0.2470
0.16

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
Rheinmetall-Aktie sinkt: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
Goldpreis unter Druck: Militärische Eskalation im Nahen Osten belastet
Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
SoftBank-Aktie knackt neuen Rekord - KI-Boom schiebt weiter an
Partners Group-Aktie gibt nach: Beteiligungsgesellschaft geht gegen US-Investor Grizzly Research juristisch vor
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone