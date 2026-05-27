Devisen: Dollar zieht leicht an - Märkte warten auf US-Inflationsdaten

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Mittwochabend leicht zugelegt. Händler verwiesen auf die anhaltende Unsicherheit rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran sowie auf die Nervosität vor wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag.

Der Dollar verteuerte sich leicht auf 0,7868 Franken nach 0,7848 am späten Nachmittag. Der Euro gab zum Dollar ebenfalls leicht nach und fiel auf 1,1630 Dollar von 1,1651 am Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar bewegte sich derweil weiter kaum und notierte am Abend bei 0,9150 nach 0,9144 am Nachmittag.

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Marktteilnehmer sprachen von einem richtungslosen Handel innerhalb enger Bandbreiten. Im Fokus standen geopolitische Entwicklungen rund um den Iran. Hoffnungen auf eine rasche Entspannung erhielten am Nachmittag einen Dämpfer, nachdem iranische Berichte über eine mögliche Einigung von US-Seite umgehend dementiert wurden. In solch unsicheren Zeiten profitiert häufig der als "sicherer Hafen" geltende Dollar.

Daneben warteten die Anleger vor allem auf den am Donnerstag anstehenden US-PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Überraschend hohe Daten könnten dem Dollar zusätzlichen Auftrieb verleihen.

awp-robot/to