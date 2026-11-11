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11.11.2026 21:09:36

Devisen: Dollar weiter gefragt

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar zur Wochenmitte deutlich Boden gutgemacht. Die Zinsdiskussion war zuletzt wieder verstärkt ins Rollen gekommen, nachdem die US-Inflation stark angezogen hat und einige Fed-Mitglieder entweder einen grossen Zinsschritt oder weitere Erhöhungen im kommenden Jahr ins Spiel gebracht hatten.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die US-Währung am Abend mit 0,8331 deutlich fester als noch im asiatisch geprägten Handel (0,8267). Und der Euro blieb mit zuletzt 1,1093 Dollar unter der Marke von 1,11 Dollar. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9241 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile sogar die verbliebenen 13 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren noch 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.

awp-robot/ra

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