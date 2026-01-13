Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW-Analyse: UBS AG vergibt für Aktie niedrigere Einstufung
Fortschritte beim Tanbreez-Projekt bewegt European Lithium-Aktie
DroneShield gibt mitels Option neue Aktien aus - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?
Graubündner Kantonalbank-Aktie in Rot: S&P bestätigt AA-Rating der GKB
13.01.2026 11:48:36

Devisen: Dollar vor US-Inflationsdaten wenig bewegt - EUR/CHF etwas höher

Zürich (awp) - Der Kurs des US-Dollar hat sich am Dienstag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Damit hat sich die US-Währung nach dem jüngsten Kursrückgang stabilisiert. Auslöser für den Kursrückgang war der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell. Bei dem Streit geht es letztlich um die Unabhängigkeit des Fed.

Der US-Dollar wird aktuell zu 0,7981 Franken gehandelt. Das ist mehr oder weniger gleich viel wie am Morgen (0,7980) und leicht höher als am Vorabend (0,7970). Das Euro/Dollar-Paar kostet aktuell 1,1670 nach 1,1655 im Frühhandel. Und das Euro/Franken-Paar notiert bei 0,9314 nach 0,9300 am Morgen.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. "Die grösste Aufmerksamkeit wird heute wohl den US-Verbraucherpreisen zum Ende des Jahres 2025 zuteilwerden", heisst es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed.

Zuletzt war der Streit um die Unabhängigkeit der Fed eskaliert. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück.

Nach Einschätzung des Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank ist für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses entscheidend, ob die Finanzmärkte nach den Angriffen der US-Regierung auf die Unabhängigkeit des Fed noch an geldpolitische Reaktionen auf eine zu hohe Inflation glauben oder nicht. In den USA liegt die Inflation derzeit über dem angepeilten Ziel der Notenbank Fed von zwei Prozent. Am Markt wird mit einer Jahresrate von 2,7 Prozent im Dezember gerechnet.

awp-robot/pre

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Sika-Aktie tiefer: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Idorsia-Aktie schliesslich in Rot: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Bayer-Aktie stärker: Bayer investiert in Früherkennung seltener Herzkrankheiten
Stadler Rail-Aktie tiefer: Neuer Auftrag aus Osteuropa sorgt für Aufmerksamkeit
UBS-Aktie gefragt: Sergio Ermotti will wohl im April 2027 zurücktreten

