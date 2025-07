Devisen: Dollar verteidigt Gewinne - Warten auf Post aus den USA

Zürich (awp) - Der US-Dollar zeigt sich am späten Montagnachmittag etwas fester gegenüber dem Schweizer Franken und dem Euro. Im Fokus steht dabei weiterhin der globale Handelskonflikt mit den USA - Konjunkturdaten gerieten dagegen in den Hintergrund.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Dollar derzeit bei 0,7972 Franken. Das ist mehr als am Morgen (0,7952) oder am Freitagabend (0,7934). Auch der Euro hat zum Dollar an Wert eingebüsst und kostet aktuell 1,1737 Dollar nach 1,1765 am frühen Morgen bzw. 1,1780 am späten Freitag. Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9356 mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Fokus steht der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen Ländern. Kurz vor Fristende informieren die Vereinigten Staaten eine Reihe von Ländern über neue Zölle oder mögliche Handelsabkommen. 12 bis 15 Länder sollen nach Worten des Präsidenten Donald Trump bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Die Briefe sollen am (heutigen) Montag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit verschickt werden. Welche Länder darunter sind, bleibt aber unklar. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten.

awp-robot/pre/cf