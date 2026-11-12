Devisen: Dollar schwächt sich auf hohem Niveau leicht ab

Zürich (awp) - Die Stärke des US-Dollars hat zwar weiterhin Bestand. Im Vergleich zum frühen Geschäft hat sich die US-Valuta aber leicht abgeschwächt.

So hat sich das Währungspaar EUR/USD mit 1,1099 wieder der Marke bei 1,11 genähert, während der Dollar gegenüber dem Franken auf 0,8315 von 0,8327 leicht gesunken ist. Er hält sich damit aber weiterhin klar über der Grenze von 0,83, die er erst am Vortag nach einer Schwächephase wieder übertroffen hatte.

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Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9229 relativ stabil.

Der Dollar hatte am Vortag wegen der Zinsdiskussion deutlich Boden gutgemacht. Aktuell erwartet der Markt gemäss dem CME Fedwatch Tool eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 91 Prozent an der Dezembersitzung. Zudem halten mittlerweile die verbliebenen 9 Prozent einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte für möglich. Vor einer Woche waren erst 77 Prozent der Marktteilnehmer von einem kleinen Zinsschritt ausgegangen und niemand von einem grossen.

Wenig Veränderung gab es in der Nacht beim EUR/CHF-Kurs. Laut einer neuen Studie der Commerzbank ist es aber "nicht erstaunlich", dass der EUR/CHF-Kurs in den letzten Wochen deutlich nachgegeben hat von 0,95 auf zwischenzeitlich fast 0,91. Der Schweizer Franken sei "einer der grössten Profiteure" der Sorgen über eine erneute Staatsschuldenkrise im Euroraum gewesen.

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