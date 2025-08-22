Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/EUR
|Historisch
|Realtimekurs
|
22.08.2025 21:15:36
Devisen: Dollar schwächelt nach Powell-Rede - USD/CHF kurz unter 0,80
Das USD/CHF-Paar fiel mit 0,7999 gar kurz unter die Marke von 0,80, zuletzt ging es mit 0,8012 wieder etwas höher um. Am frühen Freitag waren noch mehr als 81 Rappen pro Dollar bezahlt worden. Das EUR/USD-Paar stieg derweil im Hoch am Abend auf 1,1745, kostete mit 1,1721 zuletzt aber wieder klar weniger. Am Freitagmorgen hatte der Euro noch unter 1,16 Dollar notiert. Keine allzu grossen Bewegungen gab es derweil bei EUR/CHF: Das Paar kostete am späten Abend 0,9391 und damit fast gleich viel wie am Freitagmorgen (0,9388).
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Jetzt informieren
Powell öffnete während seiner Rede in Jackson Hole die Tür für eine Leitzinssenkung. Sich verändernde Risiken könnten eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen, sagte er und verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten. Die Rede des Fed-Chefs während der Notenbankenkonferenz sei stärker als von ihm erwartet in Richtung einer geldpolitischen Lockerung im September gegangen, kommentierte US-Chefökonom Matthew Luzzetti von der Deutschen Bank.
"Offensichtlich kann sich Powell mit einer Zinssenkung auf der nächsten Sitzung im September anfreunden", sagte auch Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Da der Fed-Chef zugleich 'vorsichtig' vorgehen wolle, spricht dies laut Balz für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Im Dezember erwarte die Commerzbank dann den zweiten Zinssenkungsschritt in diesem Jahr.
Für gesichert halten Experten eine Zinssenkung am 17. September jedoch nicht. Volkswirt Elmar Völker von der LBBW sieht die Fed in einem Dilemma: "Einerseits mehren sich die Anzeichen, dass die Zollpolitik der US-Regierung die Inflation im weiteren Jahresverlauf stärker nach oben treiben wird. Andererseits werden die Sorgenfalten mit Blick auf die Beschäftigungsentwicklung nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juli tiefer."
Zürich (awp)
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9391
|
0.03
|Türkische Lira
|
51.1569
|
0.82
|Baht
|
40.4293
|
0.06
|Bitcoin - US Dollar
|
116615.4347
|
3.75
|Real
|
6.7689
|
0.08
|Kuna
|
8.7863
|
0.85
|US-Dollar
|
0.8012
|
-0.88
|Zloty
|
4.5363
|
0.01
|Euro - US Dollar
|
1.1719
|
0.96
|Ripple - US Dollar
|
3.0925
|
8.50
|Forint
|
420.7612
|
-0.40
|Bitcoin - Euro
|
99510.3993
|
2.82
|Ripple
|
0.4035
|
-6.99
|Rubel
|
100.5117
|
0.84
Börse aktuell - Live TickerPowell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche von seiner freundlichen Seite, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit fester Tendenz. Die asiatischen Indizes hielten sich am Freitag im Plus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}