Devisen: Dollar nach Fed-Rede unter Druck

Der US-Dollar hat am Freitag deutlich an Terrain eingebüsst. Grund war eine Rede von US-Fed-Chef Jerome Powell, die er um 16 Uhr hielt und in welcher er klare Signale für baldige Zinssenkungen gab.

Am späten Freitagabend notierte das USD/EUR-Paar bei 1,1187 nach 1,1154 bei Beginn der Rede und 1,1128 noch am Morgen. Zwischenzeitlich wurde das Paar gar erstmals seit 13 Monaten wieder über der Marke von 1,12 US-Dollar gehandelt. Auch zum Franken verlor der Greenback am Freitag deutlich an Terrain. Das USD/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,8480 um nach 0,8515 noch am frühen Morgen. Gering waren die Bewegungen beim EUR/CHF-Paar, das zuletzt bei 0,9485 notierte.

Powell hatte in einer Rede beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole gesagt, dass der Zeitpunkt für eine Zinswende in den USA gekommen sei. "Die Spatzen pfiffen es spätestens seit dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht für Juli von den Dächern: Die US-Notenbank wird am 18. September die Leitzinswende einleiten", kommentierte ein Experte die Aussagen.

Zürich (awp)