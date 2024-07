Devisen: Dollar leicht tiefer zu Euro und Franken

Anzeige



FRANKFURT (awp international) - Der Dollar hat am Mittwoch leicht an Terrain eingebüsst. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0906 US-Dollar gehandelt und damit ganz leicht fester als am Vorabend (1,0897).

Zum Franken hat der Dollar etwas deutlicher verloren. So ging das USD/CHF-Paar zuletzt bei 0,8929 um nach 0,8943 am Vorabend. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das leicht tiefere 0,9736 nach 0,9744.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten richten. Während in der Eurozone eine zweite Schätzung für die Verbraucherpreisentwicklung im Juni auf dem Programm steht, könnten am Nachmittag Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Kursbewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur amerikanischen Industrieproduktion. Am Abend wird zudem der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed erwartet.

Die Veröffentlichung von Preisdaten in Grossbritannien bewegte das britische Pfund am Morgen derweil kaum. Der Kurs stieg im Handel mit dem US-Dollar leicht. Die Inflation hatte im Juni überraschend stagniert. Die Teuerungsrate verharrte auf 2,0 Prozent, während Analysten einen erneuten Rückgang auf eine Jahresrate von 1,9 Prozent erwartet hatten. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung durch die Bank of England im August nun etwas geringer eingeschätzt als bisher.

