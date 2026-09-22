Devisen: Dollar legt zu Franken und Euro leicht zu

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Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Abend zu Franken und zum Euro leicht an Wert zugelegt. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die US-Währung mit 0,8212 allerdings nur leicht höher als am späten Nachmittag mit 0,8202 Franken.

Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1442 Dollar nach 1,1457 am späten Nachmittag gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9396 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Dollar bleibe insgesamt gut unterstützt, hiess es in einem Kommentar. Rückenwind erhalte die US-Währung von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Bemerkenswert sei, dass sich der Greenback zuletzt auch trotz rückläufiger Ölpreise und US-Renditen behauptet hat. Aktuell notiert Brent zum Vortag rund 0,9 Prozent tiefer bei 99,46 Dollar, womit er sich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar je Fass hält.

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