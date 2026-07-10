Devisen: Dollar legt zu Franken und Euro leicht zu

Zürich (awp) - Der Dollar hat am Freitag im späten Handel sowohl zum Franken wie zum Euro etwas zugelegt. Insgesamt halten sich die Bewegungen im Devisenmarkt allerdings wie an den weiteren Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende in Grenzen.

Der US-Dollar notiert zum Schweizer Franken mit 0,8085 etwas fester als noch am späten Nachmittag (0,8071). Der Euro hat zum US-Dollar am frühen Abend leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1416 Dollar nach 1,1428 am späten Nachmittag gehandelt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9230 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Lage mit Blick auf den Iran hat sich am Freitag etwas beruhigt. US-Präsident Donald Trump hat zwar das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Zugleich liess er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe.

Die Entwicklung im Iran-Krieg spielte am Devisenmarkt zuletzt keine so grosse Rolle. Schliesslich wird an den Finanzmärkten überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed nochmal die Leitzinsen anheben wird. Ökonomen verweisen auf die robuste Konjunktur und die hohe Inflation.

awp-robot/tp